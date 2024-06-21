Galatasaray'ın Batshuayi transferinde Mertens gerçeği

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Michy Batshuayi'yi ikna sürecinde, sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı Dries Mertens önemli bir rol oynadı. Belçika Milli Takımı'ndan arkadaş olan ikili, yıldız golcünün gelişindeki faktörlerden biri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Batshuayi transferinde Mertens gerçeği
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21 Haziran 2024 10:28
Galatasaray'a imza atması beklenen Michy Batshuayi'nin ikna sürecinde, vatandaşı Dries Mertens'in devreye girdiği ortaya çıktı.

Michy Batshuayi'nin Galatasaray'la yaptığı anlaşmada, vatandaşı Dries Mertens'in de aracı olduğu ve önemli bir rol üstlendiği öğrenildi.

"VEREBİLECEĞİN EN İYİ KARAR"

Mertens'in sürekli olarak Florya'daki aile ortamından, kulübün vizyonundan ve Avrupa'daki hedefinden bahsettiği, "Şu dönemde verebileceğin en iyi karar, Galatasaray'ın teklifini kabul etmek olur" dediği öğrenildi.

37 yaşındaki Mertens, Batshuayi'nin Galatasaray'a alışma sürecinde de kendisine her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu vatandaşına iletti.



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2022 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de, 75 resmi maça çıkan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 44 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.  

 
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