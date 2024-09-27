Galatasaray ile Kasımpaşa 41. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Kasımpaşa 41. randevuda
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27 Eylül 2024 13:51
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 28 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da 41. kez karşılaşacak.
Ligde iki ekip arasında daha önce oynanan 40 maçından 26'sını Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray bu maçlarda 81 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 42 golle karşılık verdi.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR 

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 13 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, bu maçlarda 25, Kasımpaşa 17 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı. 

 
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