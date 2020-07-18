Galatasaray - Göztepe: Muhtemel 11

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşma öncesinde Galatasaray 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 39 puanla 10. sırada kendine yer bulmuş durumdaGalatasaray'da Falcao ve Lemina sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Daha önceden sezonu kapatan Muslera ve Andone kadroda yok.Göztepe'de Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler'in sakatlıkları bulunuyor.Okan KocukMarianoEmin BayramMarcaoSaracchiÖmer BayramSeriEmre AkbabaBelhandaFeghouliAdem BüyükBetoMurat PaluliAlpaslan ÖztürkAtınç NukanBerkan EmirPokoSoner AydoğduYalçın KayanCastroTripicWilczekGalatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de cumartesi günü 56. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor.Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.İki ekip, cumartesi yapacakları maçla ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 42, Göztepe ise 14 gol attı.Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 12 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 10'nu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.Taraflar arasında geride kalan 55 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.