Galatasaray - Göztepe: Muhtemel 11

Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

18 Temmuz 2020 04:24
Galatasaray - Göztepe: Muhtemel 11
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 39 puanla 10. sırada kendine yer bulmuş durumda

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da Falcao ve Lemina sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Daha önceden sezonu kapatan Muslera ve Andone kadroda yok.

Göztepe'de Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler'in sakatlıkları bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray

Okan Kocuk
Mariano
Emin Bayram
Marcao
Saracchi
Ömer Bayram
Seri
Emre Akbaba
Belhanda
Feghouli
Adem Büyük

Göztepe

Beto
Murat Paluli
Alpaslan Öztürk
Atınç Nukan
Berkan Emir
Poko
Soner Aydoğdu
Yalçın Kayan
Castro
Tripic
Wilczek

- Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

- Son 8 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

- 56. kez rakipler

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de cumartesi günü 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

İki ekip, cumartesi yapacakları maçla ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 42, Göztepe ise 14 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 12 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 10'nu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

- Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 55 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

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