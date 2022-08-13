Galatasaray - Giresunspor: 11'ler

Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Bitexen Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.Galatasaray'da sakatlıkları süren Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer alamayacak.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, SeferovicGalatasaray'da yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in kadroda yer alması bekleniyor.Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un hazır görmesi halinde müsabaka kadrosunda yer alabilecek.Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.