23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
1-4
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
0-147'
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
1-1
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
1-1
23 Temmuz
TNS-Differdange
0-190'
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
3-1
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
0-2DA

Galatasaray, galibiyetle noktaladı!

Galatasaray, hazırlık maçında Cagliari'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Avusturya'daki hazırlık maçlarını tamamlayan Galatasaray, hazırlıklarına Türkiye'de devam edecek.

calendar 23 Temmuz 2025 22:22
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, galibiyetle noktaladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Avusturya'da oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Cagliari, 16. dakikada Michel Adopo ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Roland Sallai ile 20. dakikada 1-1'i buldu.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 30. dakikada attığı golle ilk devreyi 2-1 önde kapattı.


Sarı-kırmızılılar, 58. dakikada genç stoper ARda Ünyay'ın kafa golüyle Cagliari karşısında 3-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Cagliari karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.