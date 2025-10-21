21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
3-179'
21 Ekim
Newcastle-Benfica
2-081'
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-080'
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-282'
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-678'
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
1-379'
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-482'
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-089'
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-390'
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-090'
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-180'

Galatasaray Futbol Akademisi Direktörlüğü'ne Murat Dizdar getirildi

Galatasaray, futbol akademisi direktörlüğüne Murat Dizdar'ın getirildiğini açıkladı.

calendar 21 Ekim 2025 22:27
Haber: AA
Galatasaray Futbol Akademisi Direktörlüğü'ne Murat Dizdar getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni direktörü Murat Dizdar oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada akademi direktörlüğü için Dizdar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Bucaspor ve Altınordu'da sportif direktörlük, Trabzonspor ve Sivasspor'da altyapı koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Murat Dizdar, son olarak Ümraniyespor'da futbol direktörlüğü görevini yürüttü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.