Galatasaray Ekmas galibiyetle play-in etabında

Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nin son haftasında konuk olduğu PAOK'u 85-79 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Ekmas galibiyetle play-in etabında
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20 Aralık 2023 23:54
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nin 6. ve son haftasında konuk olduğu Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını 85-79 yendi.

PAOK Sports Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-22 önde geçen Galatasaray, devreye de 49-44 üstün girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-76 üstün geçen sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 79-85 kazandı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip, 11 sayı farkla 88-77 kazanmıştı. İkinci müsabakada rakibini 6 sayı farkla yenen sarı-kırmızılılar, ikili averajı PAOK mateco'ya kaptırdı ve averajla grubu Yunan ekibinin ardından 3. sırada bitirdi.

Galatasaray Ekmas'ın 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.

Bu sonuçla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Galatasaray Ekmas'ın Şampiyonlar Ligi play-in turundaki rakibi, İtalya temsilcisi Bertram Derthona Tortona oldu. 

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