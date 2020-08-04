Galatasaray Doğa Sigorta, Hankins'i kadrosuna kattı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Zach Hankins'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray Doğa Sigorta, Hankins'i kadrosuna kattı
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04 Ağustos 2020 17:14
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Zach Hankins'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zach Hankins ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 Temmuz 1996, Michigan doğumlu 2.11'lik oyuncu için, "Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz." denildi.



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