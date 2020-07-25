Galatasaray divan kurulunda Falcao eleştirisi; 'Tam bir skandal!'

Galatasaray'da yapılan olağan divan kurulunda üyelerden Nedret Yayla, Falcao transferi üzerine eleştiriler getirdi.



Toplantıda söz alan divan kurulu üyeleri, kulübün mali durumu ile buna bağlı olarak altyapıdan oyuncu yetişmemesi ve yabancı futbolcuların çokluğuyla ilgili eleştirilerde bulundu.



"FALCAO TRANSFERİ SKANDAL"



Üyelerden Nedret Yayla, Galatasaray'daki maaşı ve sakatlıklarıyla tartışılan Radamel Falcao'yu eleştirdi. Yayla, Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "Bu sezon çok önemli transferler yaptık. Önemli derken parasal anlamda önemli. Kendilerinin çok da önemli olmadığı ortaya çıktı. Mesela Falcao transferi. Tam bir skandal. 5,5 milyon avro para ödüyoruz. Bu arkadaşımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldi. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemedi, ligde de giyemiyor. Bu futbolcuyu kimin transfer ettiğini sormamız lazım. Maalesef camiamızda hesap verme alışkanlığı yok." diye konuştu.



"YANLIŞLARIN HESABI VERİLMELİ"



Yayla, Fatih Terim ile ilgili ise, "Hesap sorma ve verme işi kulübümüzde yerleşmezse yapılan yanlışlar yapanın yanına kar kalıyor. Sevgili teknik direktörümüz Fatih Terim başta olmak üzere, yapılan yanlışların hesabının verilmesi gerekiyor. Pek çok futbolcu alındı. Daha ilk yarıda devre arası işaret edildi ve bunların çoğunun gönderileceği söylendi. Bunları kim alıyor? Futboldaki transfer sorununu çözemezsek ne yaparsak yapalım kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil. Büyük bir delik var. Bu futbolcular bekleneni veremezse kara deliği kapatmamız mümkün değil. Başta Fatih Terim hocamız olmak üzere herkesin yaptığı yanlışları görmesini ve bu konuda bir hesap vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



