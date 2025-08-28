Galatasaray, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.
Galatasaray, turnuvada 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe Günü TSİ 19.00'da çekilecek. Canlı olarak kura çekimini Sporx'ten takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:
1. Hafta: 16/18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER:
