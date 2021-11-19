Galatasaray 'da Fenerbahçe derbisi öncesi seferberlik hali devam ediyor.



Sarı-Kırmızılı yönetim, zorlu mücadeleye sayılı günler kala takımdaki motivasyonu daha da yükseltebilmek adına, geçmiş alacakların büyük bölümünü oyuncuların hesaplarına yatırdı.



Ayrıca dev maça galibiyet primi olarak da 4 milyon Lira ödeneceği geçtiğimiz günlerde futbolculara bildirilmişti.



Maç günü büyük beklenti



Derbi biletlerinin tamamının saatler içinde tükenmesiyle, kulübün mağazacılık tarafında da hummalı bir çalışma başladı. Maç günü stadın içindeki GSStore'dan büyük gelir bekleyen Sarı Kırmızılılar, ürün çeşitliliğini artırabilmek adına tüm stokları devreye soktu ve çeşitli kampanyalar hazırlandı. Kulüpte, derbi günü mağaza cirosunun 10 milyon Lira seviyesini aşacağı tahmin ediliyor.



