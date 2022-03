Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!

Galatasaray, bir açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum.



Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir.



Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır.



Sayın Nihat Özdemir,



TÜRK FUTBOLUNA SON BİR İYİLİK YAPIN ve İSTİFA EDİN!



Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.



Burak Elmas



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"



NELER OLMUŞTU?



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, mali genel kurulda TFF ile ilişkilere değinirken, dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in hakkını savunurken toplantıda 'masaya yumruğumu vurdum' şeklinde konuşmuştu. TFF ise bu açıklamanın hayal ürünü olduğunu açıklamıştı.



BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMASI



Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda konuşan Başkan Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan ilişkilerine değindi. Elmas, "Federasyon Başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerine değinen Elmas, "Türkiye'de batmış bir spor sektörü var. Galatasaray banka onay vermezse tek kuruşunu ortak hesaptan çekemiyor. Herkesin bir fikri var. Yaptığın her şeye bir eleştiri var. Galatasaray sevgim sebebiyle bu yolda çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Ama yürümeye devam ettim. Federasyon ile görüştükten sonra 'Anlatırsam yer yerinden oynar' sözünü niye dediğimi biliyor musunuz? Hocama iki maç daha az ceza versinler diye. Federasyon Başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum. Sorun çözülsün diye her masaya kendim oturdum. Galatasaray'ın haklarını savunduğum için vicdanım çok rahat. Türk futbolu batmış durumda. Sektörün en büyük gelir yaratıcısı ve taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray kasıtlı olarak birbirleriyle kavga ettirilerek, Türk futbolunu geri kalan yüzde 20 ile yönetme iradesi vardı. Bugün hala var. Zaten hepiniz resmi görüyorsunuz. Bu süreçte üzdüğüm arkadaşımız varsa şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum." ifadelerine yer verdi."



İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:



"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur. Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür. TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."









