Galatasaray'dan sıcak transfer görüşmesi!

Galatasaray transfer komitesinin Scott Mctominay transferi için Manchester'da görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan sıcak transfer görüşmesi!
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12 Temmuz 2024 22:31
Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray için sıcak bir gelişme yaşandı.

MANCHESTER'DA SICAK GÖRÜŞME

A Spor'da yer alan habere göre; sarı kırmızlı takımın transfer komitesi, Scott Mctominay transferi için Manchester'da görüşme gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu, yanına Cenk Ergün'ü alarak Manchester'a gitti.

KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK

İki isim, Scott McTominay transferini bitirmek için görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, Galatasaray'ın bu transfere kısa süre içinde nokta koymak istediği aktarıldı.

SADECE SCOTT DEĞİL

Öte yandan İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Wan Bissaka transferi için Manchester United ile tekrar görüşme yapacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

27 yaşındaki orta saha Scott Mctominay, MANU ile 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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