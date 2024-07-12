Galatasaray'dan sıcak transfer görüşmesi!

Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray için sıcak bir gelişme yaşandı.
MANCHESTER'DA SICAK GÖRÜŞME
A Spor'da yer alan habere göre; sarı kırmızlı takımın transfer komitesi, Scott Mctominay transferi için Manchester'da görüşme gerçekleştiriyor.
Galatasaray'da futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu, yanına Cenk Ergün'ü alarak Manchester'a gitti.
KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK
İki isim, Scott McTominay transferini bitirmek için görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, Galatasaray'ın bu transfere kısa süre içinde nokta koymak istediği aktarıldı.
SADECE SCOTT DEĞİL
Öte yandan İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Wan Bissaka transferi için Manchester United ile tekrar görüşme yapacak.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
27 yaşındaki orta saha Scott Mctominay, MANU ile 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
MANCHESTER'DA SICAK GÖRÜŞME
A Spor'da yer alan habere göre; sarı kırmızlı takımın transfer komitesi, Scott Mctominay transferi için Manchester'da görüşme gerçekleştiriyor.
Galatasaray'da futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu, yanına Cenk Ergün'ü alarak Manchester'a gitti.
KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK
İki isim, Scott McTominay transferini bitirmek için görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, Galatasaray'ın bu transfere kısa süre içinde nokta koymak istediği aktarıldı.
SADECE SCOTT DEĞİL
Öte yandan İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Wan Bissaka transferi için Manchester United ile tekrar görüşme yapacak.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
27 yaşındaki orta saha Scott Mctominay, MANU ile 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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