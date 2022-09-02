Galatasaray'dan Sallai'ye davet! Menajeri İstanbul'da

PUSKAS AKADEMİSİ'NDEN ÇIKTI

5 GOL 6 ASİST

Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, rotasını Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un Macar sağ kanadına çevirdi.Milliyet'in haberine göre; Cimbom, Bundesliga temsilcisi Freiburg'dan Roland Sallai'yi listesine ekledi.Freiburg forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadroya dahil etmek için harekete geçen Galatasaray, oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet etti. Menajer, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.22 Mayıs 1997 doğumlu Roland Sallai, ülkesi Macaristan'ın Diósgyőri VTK takımında futbola başladı. Puskas AFC ile profesyonel olan Sallai, Palermo ve APOEL Nikosla takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında 4,5 milyon Euro karşılığında Freiburg'a imza attı.Geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki sağ kanat, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.