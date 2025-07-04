Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Yeni sezon çalışmalarına Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanlarla başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi takıma katılmamıştı. Arjantinli yıldızın antrenmanlara katılma tarihi açıklandı.
Galatasaray: "Futbolcularımızdan Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar."
6 TEMMUZ'DA GELİYOR
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi, kampa 6 Temmuz'da katılacak.
TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Arjantinli yıldız, 7 Kasım'da oynanan UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak çapraz bağlarını koparmıştı.
O tarihten beri sakat olan Icardi'nin sorunlarına bir de ailevi sıkıntıların eklenmesiyle yıldız futbolcunun kampa katılması 6 Temmuz'u bulacak.
Galatasaray: "Futbolcularımızdan Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar."
6 TEMMUZ'DA GELİYOR
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi, kampa 6 Temmuz'da katılacak.
TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Arjantinli yıldız, 7 Kasım'da oynanan UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak çapraz bağlarını koparmıştı.
O tarihten beri sakat olan Icardi'nin sorunlarına bir de ailevi sıkıntıların eklenmesiyle yıldız futbolcunun kampa katılması 6 Temmuz'u bulacak.