Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Sezonu bugün yaptığı antrenmanla açan Galatasaray, Mauro Icardi'nin 6 Temmuz'da antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

calendar 04 Temmuz 2025 22:10 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 22:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Icardi açıklaması
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Yeni sezon çalışmalarına Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanlarla başlayan Galatasaray'da Mauro Icardi takıma katılmamıştı. Arjantinli yıldızın antrenmanlara katılma tarihi açıklandı.

Galatasaray: "Futbolcularımızdan Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar."

6 TEMMUZ'DA GELİYOR


Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi, kampa 6 Temmuz'da katılacak.

TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Arjantinli yıldız, 7 Kasım'da oynanan UEFA Avrupa Ligi, lig aşaması karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak çapraz bağlarını koparmıştı.

O tarihten beri sakat olan Icardi'nin sorunlarına bir de ailevi sıkıntıların eklenmesiyle yıldız futbolcunun kampa katılması 6 Temmuz'u bulacak.

 

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