Galatasaray'dan Filip Kostic atağı!

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya göndermeye hazırlanan Galatasaray, gündemine Juventus forması giyen Filip Kostic'i aldı.

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Galatasaray'dan Filip Kostic atağı!
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02 Eylül 2024 18:24
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Filip Kostic'i kadrosuna katmak istiyor.

G.SARAY HAREKETE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satmaya hazırlanan sarı kırmızılı takım, Juventus'un kanat oyuncusu için harekete geçti.

Kerem'in ayrılığı sonrası yönetim, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelerini hızlandıracak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Kostic, Juventus formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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