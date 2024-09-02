Galatasaray'dan Filip Kostic atağı!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Filip Kostic'i kadrosuna katmak istiyor.
G.SARAY HAREKETE GEÇTİ
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satmaya hazırlanan sarı kırmızılı takım, Juventus'un kanat oyuncusu için harekete geçti.
Kerem'in ayrılığı sonrası yönetim, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelerini hızlandıracak.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Kostic, Juventus formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Filip Kostic'i kadrosuna katmak istiyor.
G.SARAY HAREKETE GEÇTİ
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satmaya hazırlanan sarı kırmızılı takım, Juventus'un kanat oyuncusu için harekete geçti.
Kerem'in ayrılığı sonrası yönetim, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelerini hızlandıracak.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Kostic, Juventus formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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