Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!

Galatasaray, Aralık ayında oynayacağı maçların takvimini paylaştı. Fenerbahçe ile bu ayda iki kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın paylaşımında Fenerbahçe için 3 yıldız kullanması dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
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01 Aralık 2023 15:48
Galatasaray, sosyal medya hesabından Aralık ayında oynayacağı maçların programını paylaştı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fenerbahçe'nin logosunda kullanılan 3 yıldız detayı dikkat çekti.

Galatasaray, 24 Aralık'ta Süper Lig'de, 29 Aralık'ta ise Süper Kupa maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İşte Galatasaray'ın kullandığı görsel:




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