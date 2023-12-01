Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!

Galatasaray, sosyal medya hesabından Aralık ayında oynayacağı maçların programını paylaştı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fenerbahçe'nin logosunda kullanılan 3 yıldız detayı dikkat çekti.
Galatasaray, 24 Aralık'ta Süper Lig'de, 29 Aralık'ta ise Süper Kupa maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
İşte Galatasaray'ın kullandığı görsel:
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fenerbahçe'nin logosunda kullanılan 3 yıldız detayı dikkat çekti.
Galatasaray, 24 Aralık'ta Süper Lig'de, 29 Aralık'ta ise Süper Kupa maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
İşte Galatasaray'ın kullandığı görsel:
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