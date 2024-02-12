Galatasaray'dan Eryaman için Aosman örneği!

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray mücadelenin Eryaman Stadı'ndan başka bir yere alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlanıyor.
Bunun en önemli nedeni ise Gençlerbirliği ve Ankaragücü tarafından ortak olarak kullanılan stadın üst üste oynanan maçlar nedeniyle bozulan zemini. Öyle ki kupa ve lig maçları da hesaba katıldığında 6 gün gibi kısa sürede Eryaman Stadı üst üste 4 maça ev sahipliği yaptı.
AOSMAN DİZİNDEN SAKATLANDI
Hafta içinde TFF'ye başvuracak olan sarı kırmızılılar kötü zeminin oyuncu sağlığına olumsuz etkisine de vurgu yaparken 4 Şubat'ta Gençlerbirliği ile Çorum arasında oynanan maçı örnek gösterecek. Başkent ekibinde orta sahada görev yapan Aias Aosman zemin yüzünden dizinden sakatlanırken yapılan kontrollerinden sonra Suriyeli oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı. Galatasaray ayrıca 24 Kasım 2018'de Osmanlı Stadı'nın kötü zemini nedeniyle Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'ye alındığını da hatırlatacak.
MAÇ ERYAMAN'DA OYNANACAK
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk Başakşehir maçı sonrası "Nerede olursa biz oynayacağız. Ama önemli olan oyuncu sağlığı. Oyuncuların sakatlanacağı bir zeminde oynayacak olursak bu TFFye yazacak bir şey" dedi.. Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin ise "4-5 günde 3 maç oynatan ve 1 gün sonra Trabzon maçına onay veren TFF! 9 gün ara veren ve her gün bakım yapılan bir stat var. G.Birliği ve Trabzon o sahada oynadıysa, o sahanın çok daha ilerisinde, bakım yapılan sahada Ankaragücü ve G.Saray oynayacaktır. Tartışımayı doğru bulmuyoruz" diye konuştu.
Bunun en önemli nedeni ise Gençlerbirliği ve Ankaragücü tarafından ortak olarak kullanılan stadın üst üste oynanan maçlar nedeniyle bozulan zemini. Öyle ki kupa ve lig maçları da hesaba katıldığında 6 gün gibi kısa sürede Eryaman Stadı üst üste 4 maça ev sahipliği yaptı.
AOSMAN DİZİNDEN SAKATLANDI
Hafta içinde TFF'ye başvuracak olan sarı kırmızılılar kötü zeminin oyuncu sağlığına olumsuz etkisine de vurgu yaparken 4 Şubat'ta Gençlerbirliği ile Çorum arasında oynanan maçı örnek gösterecek. Başkent ekibinde orta sahada görev yapan Aias Aosman zemin yüzünden dizinden sakatlanırken yapılan kontrollerinden sonra Suriyeli oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı. Galatasaray ayrıca 24 Kasım 2018'de Osmanlı Stadı'nın kötü zemini nedeniyle Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'ye alındığını da hatırlatacak.
MAÇ ERYAMAN'DA OYNANACAK
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk Başakşehir maçı sonrası "Nerede olursa biz oynayacağız. Ama önemli olan oyuncu sağlığı. Oyuncuların sakatlanacağı bir zeminde oynayacak olursak bu TFFye yazacak bir şey" dedi.. Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin ise "4-5 günde 3 maç oynatan ve 1 gün sonra Trabzon maçına onay veren TFF! 9 gün ara veren ve her gün bakım yapılan bir stat var. G.Birliği ve Trabzon o sahada oynadıysa, o sahanın çok daha ilerisinde, bakım yapılan sahada Ankaragücü ve G.Saray oynayacaktır. Tartışımayı doğru bulmuyoruz" diye konuştu.