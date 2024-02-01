Galatasaray'dan Dubois için takas teklifi!

Galatasaray, Başakşehir'den geri istediği Leo Dubois için Sergio Oliveira'yı takasta teklif etti. Başakşehir 500 bin euro istedi. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Dubois için takas teklifi!
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01 Şubat 2024 08:40
Sacha Boey'i 30 milyon euro rekor bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da transferdeki belirsizlik sürüyor.

Sarı-kırmızılılardaki bek alternatiflerinden biri de sezon başında kiralık olarka Başakşehir'e gönderilen Leo Dubois. Galatasaray, Fransız futbolcy için yeniden Başakşehir'in kapısını çaldı.

SERGIO OLIVEIRA TEKLİFİ

Başakşehir'den Dubois'i isteyen Galatasaray, İstanbul ekibine Sergio Oliveira'yı teklif etti. Başakşehir'in 500 bin euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray, Leo Dubois'in yanı sıra diğer bek alternatifleri için de transfer çalışmalarına devam ediyor.

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