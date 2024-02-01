Galatasaray'dan Dubois için takas teklifi!

Sacha Boey'i 30 milyon euro rekor bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da transferdeki belirsizlik sürüyor.
Sarı-kırmızılılardaki bek alternatiflerinden biri de sezon başında kiralık olarka Başakşehir'e gönderilen Leo Dubois. Galatasaray, Fransız futbolcy için yeniden Başakşehir'in kapısını çaldı.
SERGIO OLIVEIRA TEKLİFİ
Başakşehir'den Dubois'i isteyen Galatasaray, İstanbul ekibine Sergio Oliveira'yı teklif etti. Başakşehir'in 500 bin euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Galatasaray, Leo Dubois'in yanı sıra diğer bek alternatifleri için de transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılardaki bek alternatiflerinden biri de sezon başında kiralık olarka Başakşehir'e gönderilen Leo Dubois. Galatasaray, Fransız futbolcy için yeniden Başakşehir'in kapısını çaldı.
SERGIO OLIVEIRA TEKLİFİ
Başakşehir'den Dubois'i isteyen Galatasaray, İstanbul ekibine Sergio Oliveira'yı teklif etti. Başakşehir'in 500 bin euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Galatasaray, Leo Dubois'in yanı sıra diğer bek alternatifleri için de transfer çalışmalarına devam ediyor.