Galatasaray'dan Divan Kurulu gerçekleşti!

Galatasaray Kulübü'nün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
İŞTE YAŞANANLAR VE AÇIKLAMALAR
DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI
Dursun Özbek: "Bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bugün 10 Eylül. Daha önce beraber çalıştığım, gurur duyduğum değerli şampiyon başkanımız Sevgili Duygun Yarsuvat'ın ölüm yıl dönümü. Bu hafta sonunda efsanemiz Metin Oktay'ın vefatının yıl dönümü. Kendilerini rahmetle anıyorum. Kulübümüze verdiklerinden dolayı kendilerine büyük bir teşekkür gönderiyorum buradan. Öyle zannediyorum ki büyük bir alkışı hak ediyorlar."
Dursun Özbek: "Bildiğiniz gibi arkadaşlarımla beraber 2022 Mayıs'ta teveccühünüzle seçildik. Geldiğimiz günden itibaren ortaya koyduğumuz hedefler vardı. Bunlar neydi, kısaca anlatmak istiyorum. Birincisi finansal yapının düzelmesi ve finansal yapının sürdürülebilir hale gelmesiydi. İkincisi tesisleşme. Galatasaray'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi tesislerinin günümüze uygun olmaması veya hiç olmaması. Üçüncüsü de sportif başarı. Galatasaray Spor Kulübü, sportif başarıdan hiçbir zaman ödün vermeyen bir kulüp. Yüklendiği misyon itibarıyla sportif başarı her zaman önceliğidir."
"HİÇ KİMSEYE BORCUMUZ YOK"
Dursun Özbek: "Sportif başarılarla ilgili olarak söylediklerimizi yapmanın gururunu yaşıyorum. Arkadaşlarımla beraber büyük bir emek sarf ettik. Finansal yapılandırmayı söz verdiğimiz gibi sonlandırdık. Faaliyetlerimizle de temmuz itibarıyla çizgiyi altına çektiğiniz zaman, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve ortaklıklarının hiç kimseye borcu yok. O gün itibarıyla yükümlülüklerinin hepsini yerine getirmiştir. Faaliyetlerini ve ödemelerini gününde yapmıştır."
"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"
Dursun Özbek: "Elbette Galatasaray'ın ileriye dönük yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler, faaliyetlerle karşılanması gereken yükümlülüklerdir. Çeşitli sebepler olabilir. Yapılandırdığı vergi borçları olabilir. Yükümlülükleri her sene o dönem içinde karşılamak zorundadır. Bugüne kadar yürüttüğümüz faaliyetler itibarıyla bunu sağladık. Kimseye borcumuz yok derken, vergi borcumuz yok, geçmişten gelen borçları sıfırladık. Sporculara geçmişten borcumuz yok. Çizgiyi çektiğiniz zaman, Galatasaray'ın geçmiş faaliyetleriyle ilgili herhangi bir borcu yok, sadece yükümlülükleri vardır. Yükümlülükler, faaliyetler ile karşılanacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın."
Dursun Özbek: "Son derece başarılı bir sermaye artışı yaptık. Yaklaşık 13.5 milyar TL sermayeye yükseldik. Pozisyonumuza bakınca borsada, Galatasaray Sportif AŞ 21.2 milyar TL değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimse başka şekilde biz değerliyiz demesin. Halep orada arşın burada. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür."
TESİSLEŞME
Dursun Özbek: "Yapmış olduğumuz, söz verdiğimiz önemli hususlardan bir tanesi tesislerimiz eski veya hiç yok. Tesisleşmeyle ilgili büyük bir hamle başlattık. Birinci ayağını futbolla ilgili Florya'dan taşınmak suretiyle yeni yerimize geçtik. Orada da iki etapta bu inşaatı yapacağımızı söyledik. Birinci etabı bitirdik. Futbol takımımıza muhteşem bir tesis yaptık. Kıyaslayan, yeni transfer ettiğimiz futbolcular çok net ifade ediyor. Barcelona, Manchester City gibi kulüplerde oynamış futbolcularımız bu tesisin Avrupa'da dahi eşinin olmadığını söylüyor."
