Galatasaray'dan Divan Kurulu gerçekleşti!

İbrahim Hatipoğlu: "31 Mayıs 2025 tarihinden sonra gelişen birkaç tane olayla ilgili kısa notlar vermek istiyoruz. 2025 Temmuz ayında 8.1 milyarlık sermaye artırımı yapılmış, bunun sonrasında sermaye daha da güçlenmiş ve kulübümüze önemli bir nakit girişi sağlanmıştır. Bu artırım sayesinde UEFA kriterlerini sağlama açısından Sportif AŞ çok önemli noktaya gelmiştir."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ömer Tümay: "Futbola, Futbol Direktörü lazım. Kemerburgaz'a bir futbol aklı lazım. 'Yahu biz üç senedir şampiyon oluyoruz, niye futbol direktörü lazım' diyebilirsiniz. Bir Futbol Direktörümüz olsa, milyonlarca Euro'yu sokağa atmazdık! Bir takım transferleri hiç yapmazdık. Ederinin üstünde futbolcu transfer etmezdik. Ettiğimiz futbolcuyu takımdan uzaklaştırmak istiyoruz, o kadar büyük paraya transfer etmişiz ki zaten o paraya satmamız mümkün değil. Satın alma opsiyonlu veriyoruz, kimse oyuncuları almıyor, kiralamada kalıyor. 12 futbolcu alınıyor, bir sene için 9'u gönderiliyor. Demek ki Futbol Direktörü'ne ihtiyaç var!Çok önemli futbolcular geldi. Angelino gibi... İşe yaramaz diye birkaç ayda gönderildi, haftalarda İtalya karmasında sol bek oldu. Biz de o dönem fellik fellik sol bek arıyorduk. Bunlar profesyonel işler. Uluslararası kariyeri olan direktöre ihtiyacımız var. Birçok işimiz kolaylaşacak."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ömer Tümay: "Kalecimizin 1 sene önce gideceği belliydi. Herkes biliyordu. Adam evini barkını çoluğunu çocuğunu göndermiş. Bize 1 kaleci lazım, o mu bu mu derken son gün son saate geldik. Rakamlara girmek istemiyorum. Bu yönetimin sorunu. Layık gördü yönetim, diyecek bir şey yok. Yanlış yaptılar demek istiyorum ama hiç Avrupa tecrübesi olmayan birini, Avrupa'da başarı hedefleyen bir takım kalecisi olarak son gün son dakikaya bırakılmaması gerekirdi."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ömer Tümay: "Bir futbolcumuz ilk 2 hafta şahane oynadı, bir sorun yaşadı. Olabilir gençliktir, herkes hata yapar. 4 gün boyunca bundan bizim haberimiz olmadı. Adam antrenmana çıkmadı, haberimiz olmadı. Dördüncü gün futbolcunun menajeri, medyaya bir takım açıklamalar yapınca herkes kendine geldi. Bunların hepsi bir futbol direktörüne duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor. Futbol direktöü ne para olursa olsun ilk transfer edilmesi gereken adam."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Bu futbolcular kendilerine çekidüzen vermek mecburiyetindeler. Yönetim kurulunun haberi olmadan demeçler veremezler. Uğurcan'a verilen 36 milyon bilmem ne. Verir kardeşim verir. Vermezsen zaten dolar euro'ya zam geliyor. Adamın maaşı 36 milyon iki sene sonra olur. Önleyemezsin. Yönetim kurulunun eli kolu bağlı, idarecilik yapmak zor, tenkit etmek kolay. Haydi çıkın sahneye dediğiniz zaman kimse yok ortada. Sayın Dursun Başkan'a teşekkür ediyorum. O yeni tesislerimiz, benim askerlik yaptığım yer çorak bir yerdi. Gece nöbetleri tutardım, Hasdal'da kıta subaylığı yapardım. Kurtlar gece inler, köpekler havlar. Öyle bir yeri zenginleştirdi."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Filanca adama 36 milyon verilmiş. Verir, mecburen verecek. Üzerine titrediğim 5 kaleci vardı. Sessiz sedasız adamlar... Menajerlere bakmak lazım. Sana söz verir öbür taraftan kaydırak oynar. Bizim yönetim kurulumuz o kadar zekasız değil. Bu duruma gelmemizin nedeni Osimhen'e ayrılan meblağ. Osimhen 40 milyon Euro Napoli takımına verileceği için, taksidi de yapılacak. O paralar az değil. O parayı bulana kadar epeyi enerji sarf ediyorsunuz. Geride iki tane daha senet mi diyeceğim ne diyeceğim, dolar euro'nun yükselmesiyle o meblağlar da yükseldi. Şimdi 18.5 vereceksin belki bilmiyorum, değeri öyle olacak, değer fazlalaşıyor. Ben bunlara bakıyorum."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Bu futbolcuların aldığı paraları küçümseyenler var. 36 milyon çok bir para olmaz. Futbolcunun aldığı parayla ikisini toplarsanız, onun muayeni gene az paraya gelir. Bunu veren zatın yönetimden izin alması lazım. Galatasaray'ın bu şeylerine giremezsin. Herhangi bir mevzuda herkesin sektörü var. O sektörle ilgili ayrılmış görevler var. Asgari ücret alıp maça giden gençler var. Nasıl gidiyorlar yağmur çamur. Onların yanında bunların aldıkları, faize koyduğu gün ertesi gün 500 bin lira zam gelir. Bunlar kolay değil. Onun için yönetimin işi zor."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Günay denen bir kalecimiz var. Atamazsınız. Muslera'nın yokluğunda bir sürü maç kurtardı. Bu çocuğu küstürmemek lazım. Uğurcan Çakır tamam güzel. Madem ortalama alıyorsun, ortalamada eski kalecimiz de filancanın kurtarışlarını şöyle bir hesaplarsak az maç kurtarmadı Muslera da. Muslera'dan sonra kaleyi devr almak kolay değil."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Osimhen'in olayı... Osimhen sakatlanmaya açık bir adam. Kıvrak, güzel ama fazla girersen karşında bir balta bek çıkar, top geçer adam geçmez tipinde... Kendine dikkat etmesi lazım. Nijerya'ya gidip oynuyorsun, kendi vatanın tamam güzel. İmtina etmen lazım, kendini koruman lazım."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Icardi... Ben tenkit ettim ama iyi futbolcu, inkar etmiyorum. Icardi'nin magazinel hareketlerini beğeniyorum. Icardi'nin sahaya çıktığı zaman kiloları ilgilendirir. Kiloyla futbol oynamazsın sen. Mektebin yanında Galatasaray Hamamımız var. Oraya sokmak lazım 2-3 gün. Bak buna gülünür mesela. Gülebilirsiniz. Çok da güzel bir hamam. Turistler gelir."Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: "Hocam hamama da soktuk, püripak oldu."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Kilo gider. Müdür muaviniyken arada sırada kaçardım oraya. Göbek taşında şöyle bir toparlardık efendim."Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan: "Hocam toparlayalım."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Bana gelince toparlayalım. Toparlanacak mevzu değil ki. Filanca konuştu, ben dinledim. Orası konuşuyor, ben gelince... Bir kere de Metin Aslan yaptı bana bunu, ben de 'Liberte Egalite Fraternite' diye bağırdım hatırlarsanız."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Hoca Icardi'yi 8 dakika kala maça sokuyor. Karşı takım çözülmüş, bek kalmamış, haf yok libero yok. İki tane futbolcu gol atacak durumda, buna pas veriyorlar, bu da boş kaleye gol atıyor. Bu mu yani! Medya da dahil Icardi gollerine başladı, böyle mi başladı! Bir ter dök, bir çabala, birkaç defa yere yat. At golü fırtına gibi alnından öpelim seni."Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Mehmet Bilen: "Bu Osimhen transferinde para nereden bulundu, filandı fıstıktı. Osimhen'in Galatasaray'a hiçbir mali yükü olmadı benim bakış açıma göre. Bu sene Osimhen bizde oynasa, yıl sonunda biz bir yere versek, verdiğimiz paranın fazlasını alırız. Hani nerede batmışlık çıkmışlık. Osimhen gibi oyuncular reşat altını gibidir. Yüksek rakamlar bize yüksek getiriler sağlar."Dursun Özbek: "Çok önemli gördüğümüz tüzük genel kurulu; tüzüğün yenilenmesi lazım. Silsilesi var, divandan yönetime gelmesi lazım. Benim başkanlığım döneminde tüzük genel kurulu yaptık, yeterli sayıya ulaşamadık. Burada hep sanki yönetim bunu yapmak istemiyor gibi bir algı hissediyorum. Böyle bir şey yok. Tüzük yenilenmesi gerekiyorsa yenilenir. Bir konsensüs oluşması lazım. Ben ve arkadaşlarım, tüzük genel kurulu organize ettik, yaptık. Yaptık! Genel kurul üyeleri gelmedi. Biraz da işin bu tarafına bakmak lazım."Dursun Özbek: "Sevgili Ömer Tümay, futbol aklıyla ilgili konuştu. Futbol aklı, futbol aklı deniyor ama bunun tarifi nedir, nasıl olur futbol aklı bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, 2022'den itibaren bizim kurduğumuz futbol sistemi son derece başarılı. 3 sene üst üste şampiyon olduk. Akılsız mıydık! Burada evet eleştiriye her zaman açığız, hiç tereddüt yok. Fakat eleştirirken Sevgili Ömer'in başta söylediği gibi yapılan başarıyı cesaretlendirmek, övmek lazım. 3 sene üst üste şampiyon olmuş takımın futbol aklı eksik, nasıl oluyorsa!"Dursun Özbek: "Barış Alper... Lig başladı, hedefimiz çok yüksek. Futbolcunun şahsıyla ilgili burada yorum yapmak doğru değil. Etkilendiklerini düşünüyorum. Birebir yapabiliriz. Benim yerim belli. Konuyla ilgili gelirseniz birebir tartışabiliriz. Kamuoyuna açık yerlerde bunu tartışmak kulübün lehine değil."Dursun Özbek: "Biz Florya ihalesinde şeffaf mı yaptık, gizli işler mi yaptık diye bir endişesi varmış Sevgili Ayhan'ın. Biz Florya ihalesini yapmak için bağımsız, çok iyi Galatasaraylılar'dan oluşan uzman bir heyet kurduk. İhaleyi bu heyet sürdürdü. Heyetin raporlaması çerçevesinde biz ilgili ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzaladık. 18 Temmuz'da sitemizden yayınladık. 'Biz duymadık' deyince, bizim duyuru organımız belli. 18 Temmuz'da; açık okursunuz. Aldığımız 50 milyon Dolar avansın mahsubu, yapılan satışlardan Galatasaray'ın payına düşen miktarın yüzde 50'si, mahsup edilmek suretiyle mahsup edilecek süreç içerisinde."Dursun Özbek: "Benim Galatasaray Adası'nda odam yok. Yönetimin toplanacağı küçük bir oda var. Yönetim kurulu belli periyotlarda orada toplanıyor. Ada hepimizin, ne başkanın ne onun bunun öyle bir şey yok, anonim bir yer. Hepimizin yeridir."