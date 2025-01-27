Galatasaray'dan 30 milyon euro'ya ret!

Ara transfer döneminde şu anda bir tek Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray, yıldız isimlerine gelen teklifleri teker teker reddetti.
Sağ bek, kanat ve stoper takviyesi yapmak için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar, Victor Nelsson dışında oyuncu satışına kapısını kapattı. Devre arasında Barış Alper, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi gelen tekliflere set çekildi.
30 MİLYON EURO'YA RET
Yedek forvet Batshuayi'ye Ipswich Town talip oldu. İngilizler 5 milyon euro'luk teklif yaptı ancak olumsuz cevap verildi. Barış Alper Yılmaz için ise West Ham, ilgi mektubunun ardından 25 milyon avroluk resmi teklif yaptı. Yunus Akgün'e de Real Sociedad talip oldu ancak sarı kırmızılı yönetim devre arası üç oyuncuyu da satmayacağını bildirdi. Özellikle Yunus ve Barış için sezon sonu yeni talipler de bekleniyor.
Sağ bek, kanat ve stoper takviyesi yapmak için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar, Victor Nelsson dışında oyuncu satışına kapısını kapattı. Devre arasında Barış Alper, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi gelen tekliflere set çekildi.
30 MİLYON EURO'YA RET
Yedek forvet Batshuayi'ye Ipswich Town talip oldu. İngilizler 5 milyon euro'luk teklif yaptı ancak olumsuz cevap verildi. Barış Alper Yılmaz için ise West Ham, ilgi mektubunun ardından 25 milyon avroluk resmi teklif yaptı. Yunus Akgün'e de Real Sociedad talip oldu ancak sarı kırmızılı yönetim devre arası üç oyuncuyu da satmayacağını bildirdi. Özellikle Yunus ve Barış için sezon sonu yeni talipler de bekleniyor.