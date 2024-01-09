Galatasaray'da Zaha'nın performansı dikkat çekti!

Galatasaray'ın öldü bitti denilen yıldızı Wilfried Zaha bu sezon 7 gol, 2 asistle şimdiden 9 gole katkıda bulundu. Her geçen gün oyunun üstüne koyan Zaha'nın çift haneli skor katkısı yapıp yapamayacağı merak konusu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Zaha'nın performansı dikkat çekti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2024 08:49
Son güncelleme 09 Ocak 2024 08:52
Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak renklerine bağladığı Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha son haftalardaki artan performansıyla kendisini eleştirenlere cevap vermeyi sürdürüyor.

İlk haftalarda takımına istediği katkıyı veremeyen Zaha için sosyal medyada "Öldü, bitti" yorumları yapılmıştı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu önceki gün Konyaspor'a attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 7 gole ulaştı.

Gollerinin yanına 2 de asist ekleyen tecrübeli futbolcu böylelikle şimdiden 9 gole katkı sağlamış oldu. Her geçen gün oyunun üstüne koyan Zaha'nın çift haneli skor katkısı yapıp yapamayacağı merak konusu. Fildişili yıldız Sivas deplasmanında da Icardi'nin yokluğunda takımının en büyük kozlarından biri olacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery