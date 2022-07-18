Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

Geçen sezon Adana Demirspor'da harikalar yaratan Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci yaşanıyor.Sarı kırmızılıların genç yıldızı Yunus Akgün'ün Sigma Olomouc karşısında gösterdiği performans yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.Başarılı futbolcu, mübakada gol perdesini açan isim olurken Gomis'in golünde de asisti yapan isim oldu.Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuya yönetim, yeni bir sözleşme teklifi yapacak.Sigma Olomouc karşısında önce şık bir gol atan, sonrasında da Gomis'e asist yapan sarı-kırmızılı futbolcu, geçen seneki performansının üstüne çıkmak istediğini dile getirdi.Kariyer hedeflerine adım adım ilerlemek istediğini ifade eden Yunus, "Şu anda sadece tek odağım, kendimi bir an önce yukarıya çekmek ve Galatasaray'a katkı sağlamak" diye konuştu.