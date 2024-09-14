Galatasaray'da Victor Osimhen için bir ilk!

Öte yandan Galatasaray'ın ikinci golü, yapılan incelemenin ardından Victor Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.

Bu arada Victor Osimhen golden sonra Abdülkerim Bardakcı'ya 'Sen mi attın, ben mi attım?' dedi ve sonrasında iki futbolcu gülerek golü kutladılar.