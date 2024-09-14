Galatasaray'da Victor Osimhen için bir ilk!

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki flaş transferi Nijeryalı golcü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Abdullah Uğur Sarı üstlendi.
VICTOR OSIMHEN İLK 11'DE
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
ÖNCE OSIMHEN, SONRA ABDÜLKERİM
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Rizespor maçının 25. dakikasında sarı-kırmızı formayla ilk golünü attı. Nijeryalı yıldız, golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Galatasaraylı taraftarlar, gol sonrasında bir süre Osimhen'e yönelik tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan Galatasaray'ın ikinci golü, yapılan incelemenin ardından Victor Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.
Bu arada Victor Osimhen golden sonra Abdülkerim Bardakcı'ya 'Sen mi attın, ben mi attım?' dedi ve sonrasında iki futbolcu gülerek golü kutladılar.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Abdullah Uğur Sarı üstlendi.
VICTOR OSIMHEN İLK 11'DE
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
ÖNCE OSIMHEN, SONRA ABDÜLKERİM
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Rizespor maçının 25. dakikasında sarı-kırmızı formayla ilk golünü attı. Nijeryalı yıldız, golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Galatasaraylı taraftarlar, gol sonrasında bir süre Osimhen'e yönelik tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan Galatasaray'ın ikinci golü, yapılan incelemenin ardından Victor Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.
Bu arada Victor Osimhen golden sonra Abdülkerim Bardakcı'ya 'Sen mi attın, ben mi attım?' dedi ve sonrasında iki futbolcu gülerek golü kutladılar.
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