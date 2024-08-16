Galatasaray'da transfere engel!

Galatasaray'da gerçekleşmeyen ayrılıklar yeni hamleleri zora soktu.
Bu sezon Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katarak planlamadaki hamlelerini gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda yeni takviyeler için ayrılıklar bekleniyor.
Buna karşın ne Wilfried Zaha ne Kerem Aktürkoğlu ne de Derrick Köhn transfer oldu. Ayrıca Sergio Oliveira ile Halil Dervişoğlu da kendilerine yapılan tekliflere şu ana kadar olumlu dönüş yapmadılar.
"GİDEN OLMADAN GELEN ZOR OLUR"
Bu durumun transferde önlerindeki en büyük engel olduğunu belirten Galatasaraylı yöneticiler, "Bu kadro şişkinliği içinde giden olmadan gelen zor olur. Üstelik bunun mali boyutu da var" dediler.
Galatasaray'da Zaha'nın Leicester'a kiralanmasında pürüz çıkarken oyuncunun 8 milyon euroyu aşan yıllık maliyeti büyük problem yaratıyor. Diğer taraftan Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova ile 13 milyon euroya anlaşan sarı-kırmızılılar genç futbolcunun mali şartlarda Rus kulübüne evet dememesiyle önemli bir gelirden oldu. Diğer taraftan Köhn de Rusya'ya gitmeyi kabul etmedi.
YÖNETİMİN İŞİ ZORA GİRDİ
Futbolcuların ayrılmaması yeni transferler planlayan yönetimin işini zora sokarken ilerleyen günlerde aksi yönde bir gelişme olması halinde başta sol bek ve kanat olmak üzere gerekli görülen takviyelerin yapılacağı belirtildi.
Bu sezon Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katarak planlamadaki hamlelerini gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda yeni takviyeler için ayrılıklar bekleniyor.
Buna karşın ne Wilfried Zaha ne Kerem Aktürkoğlu ne de Derrick Köhn transfer oldu. Ayrıca Sergio Oliveira ile Halil Dervişoğlu da kendilerine yapılan tekliflere şu ana kadar olumlu dönüş yapmadılar.
"GİDEN OLMADAN GELEN ZOR OLUR"
Bu durumun transferde önlerindeki en büyük engel olduğunu belirten Galatasaraylı yöneticiler, "Bu kadro şişkinliği içinde giden olmadan gelen zor olur. Üstelik bunun mali boyutu da var" dediler.
Galatasaray'da Zaha'nın Leicester'a kiralanmasında pürüz çıkarken oyuncunun 8 milyon euroyu aşan yıllık maliyeti büyük problem yaratıyor. Diğer taraftan Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova ile 13 milyon euroya anlaşan sarı-kırmızılılar genç futbolcunun mali şartlarda Rus kulübüne evet dememesiyle önemli bir gelirden oldu. Diğer taraftan Köhn de Rusya'ya gitmeyi kabul etmedi.
YÖNETİMİN İŞİ ZORA GİRDİ
Futbolcuların ayrılmaması yeni transferler planlayan yönetimin işini zora sokarken ilerleyen günlerde aksi yönde bir gelişme olması halinde başta sol bek ve kanat olmak üzere gerekli görülen takviyelerin yapılacağı belirtildi.