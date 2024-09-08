Galatasaray'da transfer alarmı!

Galatasaray'da Victor Osimhen heyecanı kısa sürdü, gerçekler yüze vurdu.
Galatasaray, 100 milyon Euro'luk bir süper golcü alsa da iki mevkide açık oluştu. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun gidişiyle kanatlardaki rotasyon darbe yedi.
Barış Alper, Yunus Akgün ve Hakim Ziyech bu bölgedeki yegane isimler ancak Ziyech'in Körfez ülkelerine transferi halen gündemde. Bu bölgeye en az bir isim isteniyor. Ziyech de giderse bu rakam ikiye çıkabilir.
ORTA SAHAYA TRANSFER
Orta alanda da Torreira'nın yükünü hafifletecek bir isim arayışı sürüyor. Uzun süre Rabiot ile uğraşıldı ancak net sonuç çıkmadı.
Orta sahaya Fransız yıldız Rabiot'un kalitesine yakın bir takviye yapılmasına çalışılıyor. Yönetim Süper Lig'in transfer penceresinin kapanış tarihi olan 13 Eylül'e kilitlenmiş durumda.
Galatasaray, 100 milyon Euro'luk bir süper golcü alsa da iki mevkide açık oluştu. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun gidişiyle kanatlardaki rotasyon darbe yedi.
Barış Alper, Yunus Akgün ve Hakim Ziyech bu bölgedeki yegane isimler ancak Ziyech'in Körfez ülkelerine transferi halen gündemde. Bu bölgeye en az bir isim isteniyor. Ziyech de giderse bu rakam ikiye çıkabilir.
ORTA SAHAYA TRANSFER
Orta alanda da Torreira'nın yükünü hafifletecek bir isim arayışı sürüyor. Uzun süre Rabiot ile uğraşıldı ancak net sonuç çıkmadı.
Orta sahaya Fransız yıldız Rabiot'un kalitesine yakın bir takviye yapılmasına çalışılıyor. Yönetim Süper Lig'in transfer penceresinin kapanış tarihi olan 13 Eylül'e kilitlenmiş durumda.