Galatasaray'da Torrent'e protesto!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş derbisinde protesto edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torrent'e protesto!
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14 Mart 2022 20:30
Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden önce futbolcular anons edildi. Bu sırada futbolcuların adını büyük bir coşkuyla söyleyen taraftarlar, son olarak teknik direktör Torrent'in adı anons edildiğinde ıslıkladı.

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