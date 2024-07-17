Galatasaray'da Taylan yine yolcu!

Galatasaray'da geçen sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı takıma geri döndü.
Sarı-kırmızılı takım, orta saha rotasyonunda forma bulma şansı az olan 29 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.
Samsunspor'da geçen sezon 26 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, orta saha rotasyonunda forma bulma şansı az olan 29 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.
Samsunspor'da geçen sezon 26 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.