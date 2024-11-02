Galatasaray'da sürpriz var: Adama Traore

Galatasaray'da gözler ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemine çevrildi. Kanatlara ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi İngiltere'de buldu: Adama Traore.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sürpriz var: Adama Traore
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02 Kasım 2024 13:10
Premier Lig'in en heyecan verici kanat oyuncularından biri olan Adama Traore, ara transfer döneminde kendisini Trendyol Süper Lig'de bulabilir.

İngiliz basınına göre sarı kırmızılı yönetim, Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore için çalışma başlattı. Galatasaray'ın Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusunu ara transferde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Eğer şartlar olgunlaşırsa Traore ocak ayında İstanbul'a gelebilir. Traore güçlü fiziği, kendisine 'Usain Bolt' lakabını kazandıran sürati ve atletizm özelliklerinin yanı sıra yüksek top tekniği ile İngiltere'de herkesi kendisine hayran bırakmış bir futbolcu.

Şu anda piyasa değeri 9 milyon euro olan 1.78 boyundaki yıldız, bir dönem 28 milyon euro'ları görmüş bir isim. Tatil dönemlerinde İstanbul'a gelen, Kapadokya'yı ziyaret eden tecrübeli futbolcunun Cimbom'a 'evet' demesi sürpriz olmaz.

Türk dönerini sevdiğini dile getiren Traore için Beşiktaş da devreye girmiş durumda. Traore her iki kanat ve forvette görev yapabiliyor.



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