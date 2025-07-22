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Galatasaray'da sakatlık; Zaniolo

Nicolo Zaniolo, Admira Wacker maçının ardından kasığında bir sakatlık yaşadı.

calendar 22 Temmuz 2025 12:48 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 13:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da sakatlık; Zaniolo
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Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.

Yeni sezon çalışmalarına Avusturya kampıyla devam eden Galatasaray'a Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.

İtalyan futbolcu, 70. dakikada oyundan çıktığı Admira Wacker maçının ardından kasığında bir ağrı hissetmişti. Nicolo Zaniolo, 22 Temmuz'daki idmana sakatlığı sebebiyle katılamadı.

MR ÇEKİLECEK

Oyuncunun durumu şu an için belirsizliğini korurken sahalara ne zaman dönebileceği çekilecek olan MR sonrasında belli olacak.
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