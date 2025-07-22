Galatasaray'da sakatlık; Zaniolo

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.
Yeni sezon çalışmalarına Avusturya kampıyla devam eden Galatasaray'a Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.
İtalyan futbolcu, 70. dakikada oyundan çıktığı Admira Wacker maçının ardından kasığında bir ağrı hissetmişti. Nicolo Zaniolo, 22 Temmuz'daki idmana sakatlığı sebebiyle katılamadı.
MR ÇEKİLECEK
Oyuncunun durumu şu an için belirsizliğini korurken sahalara ne zaman dönebileceği çekilecek olan MR sonrasında belli olacak.
Yeni sezon çalışmalarına Avusturya kampıyla devam eden Galatasaray'a Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.
İtalyan futbolcu, 70. dakikada oyundan çıktığı Admira Wacker maçının ardından kasığında bir ağrı hissetmişti. Nicolo Zaniolo, 22 Temmuz'daki idmana sakatlığı sebebiyle katılamadı.
MR ÇEKİLECEK
Oyuncunun durumu şu an için belirsizliğini korurken sahalara ne zaman dönebileceği çekilecek olan MR sonrasında belli olacak.