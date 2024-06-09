Galatasaray'da sağa alternatif: Jonathan Clauss

Galatasaray, Okan Buruk'un öncelik dediği sağ bek için çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların sağ bek transferi için listesinde Aaron Wan-Bissaka, Lorenz Assignon gibi isimler yer alıyor. Galatasaray, listeye yeni bir ismi ekledi; Jonathan Clauss
Kulübü Marsilya'yla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Clauss'la devre arasında da ilgilenen Galatasaray, Fransız futbolcunun transferi için bu kez daha kararlı.
Fransa'yla EURO 2024'te forma giyecek 31 yaşındaki oyuncunun da transfere sıcak baktığı öğrenildi.
Marsilya'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Clauss, 5 gol attı 12 asist yaptı.
Sarı-kırmızılıların sağ bek transferi için listesinde Aaron Wan-Bissaka, Lorenz Assignon gibi isimler yer alıyor. Galatasaray, listeye yeni bir ismi ekledi; Jonathan Clauss
Kulübü Marsilya'yla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Clauss'la devre arasında da ilgilenen Galatasaray, Fransız futbolcunun transferi için bu kez daha kararlı.
Fransa'yla EURO 2024'te forma giyecek 31 yaşındaki oyuncunun da transfere sıcak baktığı öğrenildi.
Marsilya'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Clauss, 5 gol attı 12 asist yaptı.