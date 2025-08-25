25 Ağustos
Galatasaray'da Pavard heyecanı! Yıldız futbolcudan sürpriz paylaşım

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Inter'in Fransız yıldızı Benjamin Pavard'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı.

calendar 25 Ağustos 2025 16:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, kaleci arayışlarına devam ederken savunma hattını da güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.
 
Sarı-kırmızılı camiada bugün gündeme oturan gelişme ise Inter forması giyen Fransız stoper Benjamin Pavard'dan geldi.
 
29 yaşındaki yıldız futbolcu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Foto Muhabiri Uğur Şenpire'nin "Fotottarena" adlı hesabından paylaştığı görüntülerde, Kayserispor maçı sonrasında minik bir Galatasaray taraftarının Alman yıldız Leroy Sane'den imza istediği anlar yer aldı. Bu duygusal anları Instagram'da gören Pavard, görüntüyü kendi hesabunda repost ederek takipçileriyle paylaştı.
 
Paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Galatasaray taraftarları Fransız savunmacının bu hareketini olası bir transferin sinyali olarak yorumladı. Ancak Pavard, kısa bir süre sonra bu paylaşımı geri çekti.
 
Benjamin Pavard'ın bu sürpriz paylaşımı sonrası gözler Galatasaray cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.
 
  • KL
