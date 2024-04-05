Galatasaray'da motivasyon: "Müzeye bir kupa daha"

Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa'ya U-19 Takımı ile çıkacağı yönündeki iddialara karşın Galatasaray, rakibi bu mücadeleye ideal kadrosuyla çıkacakmış gibi hazırlanıyor. Futbolcular da maça bu şekilde motive ediliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da motivasyon: 'Müzeye bir kupa daha'
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05 Nisan 2024 09:43
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçını sarı-kırmızılılar tam motivasyon ile bekliyor. Cim Bom'da gözler 7 Nisan Pazar günkü dev buluşmaya çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılar büyük bir ciddiyet içinde ezeli rakibiyle karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa'ya U-19 Takımı ile çıkacağı yönündeki iddialara karşın konsantrasyonunu bozmuyor.

"MÜZEMİZE BİR KUPA DAHA KOYALIM"

Teknik direktör Okan Buruk'un bütün hazırlıklarını Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya ideal kadro ile çıkacağı şeklinde yaptığı öğrenildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oyunculara da motivasyonlarının bozulmaması uyarısı yapılırken, "Bir final maçına çıkacağız ve rakibimizin ne yapacağı belirsiz. Biz en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve konsantre olmalıyız. Ligdeki rekabet üst düzeyde devam ediyor. Şimdi buna ara verip müzemize bir kupa daha koyalım" denildiği bildirildi.

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