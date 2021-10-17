Galatasaray'da Morutan'a özel görev

Hafta içinde ilk kez Romanya Milli Takımı'nın formasını giyme sevinci yaşayan 22 yaşındaki Olimpiu Morutan'a, bugün hocası Fatih Terim farklı bir görev verecek.



Sağ kanat yerine forvet arkasında oyuna başlaması beklenen genç yetenek, hücum hattına yakın oynayarak skor üretimine katkı sağlamaya çalışacak.



Morutan'ın sağda görev yaptığı maçlarda forvet arkasında oynayan vatandaşı Cicaldau'nun ise bu kez daha geride, oyun kurulumuna yardım etmesi bekleniyor.





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