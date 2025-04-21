Galatasaray'da Morata zamanı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son dönemde yedek kalan Alvaro Morata'yı kupadaki Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Morata zamanı!
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21 Nisan 2025 09:04
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alvaro Morata ile ilgili kararını verdi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Beşiktaş derbisinin ardından yedek kalan İspanyol golcüyü yeniden 11'de kullanmayı planlıyor. Okan Buruk, salı günü Konyaspor ile kupada oynanacak maçta en uçta Victor Osimhen yerine Morata'yı kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

KALEDE GÜNAY GÜVENÇ

Galatasaray'da ayrıca Konyaspor maçında kalede Günay Güvenç'in forma giymesi bekleniyor. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta görev yapan 33 yaşındaki file bekçisi, başarılı performansıyla öne çıkmıştı. Günay'ın, Konyaspor maçında da kalede olması bekleniyor.

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