Galatasaray'da Morata zamanı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alvaro Morata ile ilgili kararını verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı teknik adam, Beşiktaş derbisinin ardından yedek kalan İspanyol golcüyü yeniden 11'de kullanmayı planlıyor. Okan Buruk, salı günü Konyaspor ile kupada oynanacak maçta en uçta Victor Osimhen yerine Morata'yı kullanmayı planlıyor.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
KALEDE GÜNAY GÜVENÇ
Galatasaray'da ayrıca Konyaspor maçında kalede Günay Güvenç'in forma giymesi bekleniyor. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta görev yapan 33 yaşındaki file bekçisi, başarılı performansıyla öne çıkmıştı. Günay'ın, Konyaspor maçında da kalede olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı teknik adam, Beşiktaş derbisinin ardından yedek kalan İspanyol golcüyü yeniden 11'de kullanmayı planlıyor. Okan Buruk, salı günü Konyaspor ile kupada oynanacak maçta en uçta Victor Osimhen yerine Morata'yı kullanmayı planlıyor.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
KALEDE GÜNAY GÜVENÇ
Galatasaray'da ayrıca Konyaspor maçında kalede Günay Güvenç'in forma giymesi bekleniyor. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta görev yapan 33 yaşındaki file bekçisi, başarılı performansıyla öne çıkmıştı. Günay'ın, Konyaspor maçında da kalede olması bekleniyor.