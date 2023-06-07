Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut oyuncuların durumuda belli oluyor.
Sarı-kırmızılılar Juan Mata ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray, Mata'nın yerine Fransız 10 numarayı transferini gündemine almış durumda.
Rotayı Fransa'ya kıran Cimbom, Nantes'la harika bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu Ludovic Blas'a kanca attı.
Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1'de 37 maçta forma giyerken 7 gol atıp 5'te asist yaptı.
Blas, Nantes'ın kıl payı ligde kalmasında büyük rol oynadı.
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Blas'ın hedefi olan bir takıma gitmek istediği için ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.
Piyasa değeri 18 milyon Euro Ludovic Blas, bu sezon Fransa'nın en iyi orta alan oyuncuları arasında gösterildi.
Sarı-kırmızılılar Juan Mata ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray, Mata'nın yerine Fransız 10 numarayı transferini gündemine almış durumda.
Rotayı Fransa'ya kıran Cimbom, Nantes'la harika bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu Ludovic Blas'a kanca attı.
Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1'de 37 maçta forma giyerken 7 gol atıp 5'te asist yaptı.
Blas, Nantes'ın kıl payı ligde kalmasında büyük rol oynadı.
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Blas'ın hedefi olan bir takıma gitmek istediği için ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.
Piyasa değeri 18 milyon Euro Ludovic Blas, bu sezon Fransa'nın en iyi orta alan oyuncuları arasında gösterildi.
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