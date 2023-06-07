Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor. Juan Mata ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılar Fransız 10 numaraya kancayı taktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Mata'nın yerine Ludovic Blas hamlesi!
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07 Haziran 2023 11:04
Son güncelleme 07 Haziran 2023 11:30
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut oyuncuların durumuda belli oluyor. 

Sarı-kırmızılılar Juan Mata ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray, Mata'nın yerine Fransız 10 numarayı transferini gündemine almış durumda.

Rotayı Fransa'ya kıran Cimbom, Nantes'la harika bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu Ludovic Blas'a kanca attı.

Fransız futbolcu bu sezon Ligue 1'de 37 maçta forma giyerken 7 gol atıp 5'te asist yaptı.

Blas, Nantes'ın kıl payı ligde kalmasında büyük rol oynadı.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Blas'ın hedefi olan bir takıma gitmek istediği için ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.

Piyasa değeri 18 milyon Euro Ludovic Blas, bu sezon Fransa'nın en iyi orta alan oyuncuları arasında gösterildi.

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