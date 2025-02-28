Galatasaray'da Lemina ilaç oldu!

Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Mario Lemina, takıma ilaç olacak.
Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, yaşadığı sakatlığın ardından büyük bir düşüş yaşadı. Okan Buruk'un orta saha rotasyonund forma verdiği isimlerden biri olan Kerem Demirbay ise formuyla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.
Galatasaray'da orta sahada yaşanan bu gelişmeler sonrası Mario Lemina'nın artık sürekli 11'de yer alması bekleniyor.
Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan ve performansıyla dikkat çeken Lemina, Fenerbahçe derbisinde de takımının öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, yaşadığı sakatlığın ardından büyük bir düşüş yaşadı. Okan Buruk'un orta saha rotasyonund forma verdiği isimlerden biri olan Kerem Demirbay ise formuyla beklentilerin oldukça uzağında kaldı.
Galatasaray'da orta sahada yaşanan bu gelişmeler sonrası Mario Lemina'nın artık sürekli 11'de yer alması bekleniyor.
Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan ve performansıyla dikkat çeken Lemina, Fenerbahçe derbisinde de takımının öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.