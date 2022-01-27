Galatasaray'da kurtuluş Florya'da

Galatasaray'ın sonuca ermeyen serüveni 'Florya projesi' yeniden gündeme geldi.



Özhan Canaydın, Adnan Polat ve Ünal Aysal başkanlıklarında da konuşulan, Dursun Özbek'in hayata geçirdiği Metin Oktay Tesisleri arazisinin değerlendirmesine yönelik proje, Emlak Konut GYO tarafından Mustafa Cengiz döneminde iptal edilmişti. Cengiz, araziyi, tazminat ödeyerek kulübe geri kazandırmıştı. Başkan Burak Elmas, işte bu araziyi değerlendirmek için yeniden çalışma başlattı.



"BORÇLARI TAMAMEN ÖDEYEBİLECEĞİMİZ BİR PROJE"



Elmas, katıldığı programda, Dursun Özbek ile birlikte Emlak Konut'a gittiklerini ve görüşmeler yaptıklarını söyledi. Burak Elmas, "Önümüzdeki 1.5-2 ay içinde genel kurula getirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın borçlarını tamamen ödeyebileceğimiz bir proje bu. Bu projeyi tamamlayabilirsek Galatasaray'ın Türkiye'nin ilk borçsuz kulübü olma şansı var" dedi.





İLGİLİ VİDEO