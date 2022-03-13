Galatasaray'da Kerem için net tavır: 20 milyon euro

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na Atletico Madrid ile Lyon talip oldu. Başkan danışmanı Luis Campos 2 kulübe de fiyat vermedi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim kapıyı 20 milyon Euro'nun aşağısından açmayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Kerem için net tavır: 20 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2022 14:03
Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında ortaya koyduğu performans Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı.

Başarılı oyuncu için şimdiden İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız kulübü Lyon'un harekete geçtiği ve sportif danışman Luis Campos ile temas kurduğu öğrenildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Her iki kulübün de Kerem için fiyat sorduğu ancak Campos'un fiyat vermediği ortaya çıktı.Fakat kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray Yönetimi Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 20 milyon Euro'nun altında bir rakama açmayacak. Talipler arttıkça da bu rakam daha da artacak.

Kerem'in Barcelona deplasmanındaki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuş ve genç yıldıza övgüler dizilmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.