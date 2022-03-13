Galatasaray'da Kerem için net tavır: 20 milyon euro

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında ortaya koyduğu performans Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı.



Başarılı oyuncu için şimdiden İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız kulübü Lyon'un harekete geçtiği ve sportif danışman Luis Campos ile temas kurduğu öğrenildi.



EN AZ 20 MİLYON EURO



Her iki kulübün de Kerem için fiyat sorduğu ancak Campos'un fiyat vermediği ortaya çıktı.Fakat kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray Yönetimi Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 20 milyon Euro'nun altında bir rakama açmayacak. Talipler arttıkça da bu rakam daha da artacak.



Kerem'in Barcelona deplasmanındaki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuş ve genç yıldıza övgüler dizilmişti.





İLGİLİ VİDEO