Galatasaray'da kale için Lis iddiası

Galatasaray'da Okan Kocuk'un Giresunspor'da devam etmek istemesi üzerine sarı kırmızılı takım yedek kaleci arayışına girdi. Cim Bom, Altay'la yollarını ayıran Lis'i bekletiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kale için Lis iddiası
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19 Mayıs 2022 08:45
Kiralık kontratı tamamlanan Pena'yla yol ayrımına gelen Galatasaray 'da yine ikinci kaleci gündemi var.

Okan Kocuk'un Giresunspor'da devam etmek istemesi üzerine yedek kaleci arayışına girecek olan Sarı-Kırmızılılar'ın Altay'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Lis'i beklettiği ifade edildi.

Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, "Galatasaray'daki seçime göre hareket edeceğim" dediği ifade ediliyor.  

 

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