Kiralık kontratı tamamlanan Pena'yla yol ayrımına gelen Galatasaray 'da yine ikinci kaleci gündemi var.



Okan Kocuk'un Giresunspor'da devam etmek istemesi üzerine yedek kaleci arayışına girecek olan Sarı-Kırmızılılar'ın Altay'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Lis'i beklettiği ifade edildi.



Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, "Galatasaray'daki seçime göre hareket edeceğim" dediği ifade ediliyor.







