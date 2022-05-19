Kiralık kontratı tamamlanan Pena'yla yol ayrımına gelen Galatasaray 'da yine ikinci kaleci gündemi var.
Okan Kocuk'un Giresunspor'da devam etmek istemesi üzerine yedek kaleci arayışına girecek olan Sarı-Kırmızılılar'ın Altay'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Lis'i beklettiği ifade edildi.
Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, "Galatasaray'daki seçime göre hareket edeceğim" dediği ifade ediliyor.
Okan Kocuk'un Giresunspor'da devam etmek istemesi üzerine yedek kaleci arayışına girecek olan Sarı-Kırmızılılar'ın Altay'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Lis'i beklettiği ifade edildi.
Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, "Galatasaray'daki seçime göre hareket edeceğim" dediği ifade ediliyor.