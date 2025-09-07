Galatasaray'da İlkay Gündoğan sahaya!

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da, takıma yeni katılan yıldız isim İlkay Gündoğan'ın performansı teknik heyeti sevindirdi.

Milli takımlarında olmayan oyuncularla hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte, yıldız futbolcunun fiziksel durumu ve adaptasyon süreci dikkat çekiyor.

Manchester City ve Barcelona gibi üst düzey kulüplerden sonra Galatasaray'a transfer olan İlkay, kısa sürede takıma uyum sağladı. Fizik olarak hazır gelen tecrübeli futbolcunun, sahada liderlik rolünü üstlenmesi bekleniyor.

EYÜPSPOR MAÇINDA SAHNE ALACAK

İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Eyüpspor ile oynanacak lig maçında sahaya çıkacak. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu görmek adına ona ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.

Galatasaray'da yeni sezonda önemli sorumluluklar üstlenmesi beklenen 34 yaşındaki oyuncu, sadece futboluyla değil, tecrübesiyle de genç oyunculara örnek olacak.