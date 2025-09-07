07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sahaya!

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, kısa sürede takıma uyum sağladı. Fiziksel durumu teknik heyeti memnun eden yıldız oyuncu, Eyüpspor maçında sarı-kırmızılı formayla sahne alacak.

07 Eylül 2025 10:56 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 11:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, takıma yeni katılan yıldız isim İlkay Gündoğan'ın performansı teknik heyeti sevindirdi.
 
Milli takımlarında olmayan oyuncularla hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte, yıldız futbolcunun fiziksel durumu ve adaptasyon süreci dikkat çekiyor.
 
Manchester City ve Barcelona gibi üst düzey kulüplerden sonra Galatasaray'a transfer olan İlkay, kısa sürede takıma uyum sağladı. Fizik olarak hazır gelen tecrübeli futbolcunun, sahada liderlik rolünü üstlenmesi bekleniyor.
 
EYÜPSPOR MAÇINDA SAHNE ALACAK
 
İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Eyüpspor ile oynanacak lig maçında sahaya çıkacak. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu görmek adına ona ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.
 
Galatasaray'da yeni sezonda önemli sorumluluklar üstlenmesi beklenen 34 yaşındaki oyuncu, sadece futboluyla değil, tecrübesiyle de genç oyunculara örnek olacak.
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
