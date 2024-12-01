Galatasaray'da ilk imza Arias!

Galatasaray, Fluminense forması giyen Jhon Arias'ın transferi için geri sayıma geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da ilk imza Arias!
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01 Aralık 2024 10:45
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın ilk takviyesi Güney Amerika'dan olacak gibi görünüyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün geçtiğimiz haftalarda senelik 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias, kulübü Fluminense ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Brezilya ekibinin hocası Mano Menezes de Arias'a yoğun bir ilgi olduğunu ve oyuncusunun kış döneminde bu teklifleri değerlendirmek istediğini itiraf etti. 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni kontrat görüşmelerine de yanıt vermediği belirtildi.

SANCHEZ KEFİL OLDU

Galatasaray'ın oyuncuya olan ilgisi Brezilya basınında da ses getirmiş durumda. Özellikle vatandaşı Davinson Sanchez'in bu transfer için Arias'a kefil olması, hem Kolombiya'da hem de Brezilya'da gündem oldu. Ancak ortaya atılan son iddiaya göre bir başka Brezilya kulübü Cruzeiro da bu transfer için ciddi şekilde devrede ve onlar da bonservis pazarlıklarına katıldı.

GALATASARAY YAKIN

Galatasaray ise maksimum 9-10 milyon Euro'luk bir bedelle işi bitirmeye yakın taraf olarak gösteriliyor.



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