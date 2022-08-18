Galatasaray'da Icardi için Luis Campos devrede!

Galatasaray, Mauro Icardi için çalışmalarını sürdürürken eski bir tanıdıktan da destek alıyor; Luis Campos...Geçen sezon Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos, sezon sonunda Paris Saint Germain ile anlaşmıştı.Fransız ekibinin kadrosunda revizyona gitme kararı alan Fransız spor adamı, Galatasaray'ın Icardi'yle temas etmesinin ardından Sarı-Kırmızılılarla bu transfer için görüşme yapıyor. Ancak oyuncuyu Premier Lig ekiplerinden Manchester United da istiyor.Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 2011 yazında toplam 325 bin euro bedelle Sampdoria, ardından 2013 yazında 13 milyon euro karşılığı Inter'e geçen Icardi, adını burada duyurdu.Inter'in kaptanlığını da yürüten Icardi, 2020 yazında 50 milyon euro bonservisle PSG'ye geçti. PSG formasıyla 92 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 38 gol atıp 10 asist yaptı.