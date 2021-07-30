Galatasaray'da Hakan Balta'dan sonra bir ilk

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu'nun forma numarası belli oldu.
Genç futbolcunun 22 numaralı formayı terleteceği açıklandı.
Kutlu, Hakan Balta'dan sonra 22 numaralı formayı giyen ilk Türk isim olacak.
Galatasaray'da 22 numaralı formayı son olarak DeAndre Yedlin giyiyordu.
Genç futbolcunun 22 numaralı formayı terleteceği açıklandı.
Kutlu, Hakan Balta'dan sonra 22 numaralı formayı giyen ilk Türk isim olacak.
Galatasaray'da 22 numaralı formayı son olarak DeAndre Yedlin giyiyordu.