Galatasaray'da Hakan Balta'dan sonra bir ilk

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun forma numarası belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Hakan Balta'dan sonra bir ilk
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30 Temmuz 2021 14:17
Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu'nun forma numarası belli oldu.

Genç futbolcunun 22 numaralı formayı terleteceği açıklandı.

Kutlu, Hakan Balta'dan sonra 22 numaralı formayı giyen ilk Türk isim olacak.

Galatasaray'da 22 numaralı formayı son olarak DeAndre Yedlin giyiyordu.


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