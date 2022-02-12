Galatasaray'da Gomis değişikliğine tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Bafetimbi Gomis'in Yukatel Kayserispor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, maçın 59. dakikasında Gomis'i kenara alarak yerine Mustafa Muhammed'i oyuna dahil etti.
Bu karara ıslıklarla tepki gösteren taraftarlar, Gomis lehine tezahürat yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, maçın 59. dakikasında Gomis'i kenara alarak yerine Mustafa Muhammed'i oyuna dahil etti.
Bu karara ıslıklarla tepki gösteren taraftarlar, Gomis lehine tezahürat yaptı.