Galatasaray'da Gomis değişikliğine tepki!

Galatasaray'da tribünler, Yukatel Kayserispor maçından Bafetimbi Gomis'in oyundan çıkmasına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gomis değişikliğine tepki!
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12 Şubat 2022 21:47
Galatasaraylı taraftarlar, Bafetimbi Gomis'in Yukatel Kayserispor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, maçın 59. dakikasında Gomis'i kenara alarak yerine Mustafa Muhammed'i oyuna dahil etti.

Bu karara ıslıklarla tepki gösteren taraftarlar, Gomis lehine tezahürat yaptı.

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