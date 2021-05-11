Galatasaray'da Falcao planları bozdu

Beşiktaş derbisinde attığı penaltı golü sonrasında, "Artık döndü" denilen Galatasaraylı Radamel Falcao yine sakatlandı. Mustafa Muhammed'in sakatlığında çare olarak düşünülen golcü, Denizli'ye gitmezken, Mustafa mecburen götürüldü

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da Falcao planları bozdu
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11 Mayıs 2021 08:52
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray'da işler iyi gitmedi. Galibiyetlerinin yanında gole ihtiyacı bulunan sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed'in ardından, diğer golcüsü Radamel Falcao sakatlandı.

Beşiktaş derbisinde attığı penaltı golünün ardından, "Artık döndü" denilen Kolombiyalı golcü, Denizli maçının kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi" denildi.

Bu durum karşısında, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Mustafa Muhammed kadroya dahil edildi. Kulüp doktoru Yener İnce ile görüşen teknik direktör Fatih Terim, bu kararı aldı. Maç saatine kadar durumu takip edilecek olan futbolcunun karşılaşmada yer alıp almayacağı, tedaviye vereceği cevaba göre karar verilecek.

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