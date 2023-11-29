Galatasaray'da eskiye dönüş!

Galatasaray'da Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle Manchester United maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda savunmanın göbeğinde geçen sezon olduğu gibi Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson görev yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da eskiye dönüş!
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29 Kasım 2023 08:58
Galatasaray'da önemli Manchester United karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.

Alanyaspor karşılaşmasına sakatlanan Davinson Sanchez, İngiliz ekibine karşı forma giyemeyecek.

Savunmada geçen sezon olduğu gibi sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı ile Victor Nelsson görev yapacak.

Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi basın toplantısında Sanchez'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Ayrıca Okan Buruk, Manchester United karşısında sol bekte Kazımcan Karataş'ın yerine Angelino'ya şans verecek. 

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