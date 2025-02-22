Galatasaray'da Dries Mertens alarmı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da gözler ilk 11'e dönmüş durumda…
İlerleyen yaşına rağmen sezona fırtına gibi giren Dries Mertens'in fiziksel durumu ise alarm veriyor.
Bu sezon Galatasaray'ın en çok forma giyen altıncı futbolcusu olan Belçikalı son haftalarda etkisiz bir futbol sergiliyor.
2025 yılında rakip fileleri havalandıramayan 37 yaşındaki futbolcu 13 maçta 4 asist üretti.
Belçikalı yıldız 2024'te forma giydiği 25 maçta ise 5 gol 9 asist ile toplamda 14 gole doğrudan katkı sunmuştu.
MERTENS YERİNE LEMINA
10 numarada ikame edilemeyen Mertens'in fiziksel durumundaki düşüşle birlikte derbi için 11'de değişiklik de gündeme geldi.
Wolverhampton'da bir süredir kadro dışı olduğu için takım antrenmanı yapamayan Mario Lemina'nın 11'e yazılması düşünülüyor.
Henüz hazır olmadığı Okan Buruk tarafından dile getirilen Gabonlu futbolcu Rizespor maçında bulduğu 30 dakikada beğeni toplamıştı.
Ön alan baskısı zayıflayan Galatasaray'da Okan Buruk Fenerbahçe maçında Mertens'i kulübeye alarak üçlü orta sahaya dönmeyi planlıyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Diğer yandan Belçikalı yıldızın Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
Mertens daha önce futbolu bırakmayı düşünse de geçen sezonki performansıyla birlikte bir yıl daha devam etme kararı almıştı.
İlerleyen yaşına rağmen sezona fırtına gibi giren Dries Mertens'in fiziksel durumu ise alarm veriyor.
Bu sezon Galatasaray'ın en çok forma giyen altıncı futbolcusu olan Belçikalı son haftalarda etkisiz bir futbol sergiliyor.
2025 yılında rakip fileleri havalandıramayan 37 yaşındaki futbolcu 13 maçta 4 asist üretti.
Belçikalı yıldız 2024'te forma giydiği 25 maçta ise 5 gol 9 asist ile toplamda 14 gole doğrudan katkı sunmuştu.
MERTENS YERİNE LEMINA
10 numarada ikame edilemeyen Mertens'in fiziksel durumundaki düşüşle birlikte derbi için 11'de değişiklik de gündeme geldi.
Wolverhampton'da bir süredir kadro dışı olduğu için takım antrenmanı yapamayan Mario Lemina'nın 11'e yazılması düşünülüyor.
Henüz hazır olmadığı Okan Buruk tarafından dile getirilen Gabonlu futbolcu Rizespor maçında bulduğu 30 dakikada beğeni toplamıştı.
Ön alan baskısı zayıflayan Galatasaray'da Okan Buruk Fenerbahçe maçında Mertens'i kulübeye alarak üçlü orta sahaya dönmeyi planlıyor.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Diğer yandan Belçikalı yıldızın Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.
Mertens daha önce futbolu bırakmayı düşünse de geçen sezonki performansıyla birlikte bir yıl daha devam etme kararı almıştı.
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