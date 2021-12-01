Galatasaray'da dikkat çeken istatistik: Pozisyon çok, gol yok

Avrupa'da başarılı bir performans göstermesine karşın Türkiye liginde dökülen Galatasaray gol yollarında adeta kurudu. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gibi üç önemli silahı bulunan sarı-kırmızılılar, son 3 maçında galibiyet alamazken sadece 2 gol atabildi.



Son olarak Yeni Malatya kilidini açamayan ve golsüz berabere kalan Cimbom, ligde geride kalan 14 haftada sadece 14 gol ulabildi. Bu sayı, Süper Ligdeki 10 takımdan daha az...



Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde Trabzonspor (14.7), Beşiktaş'ın (14.5) hemen ardında... Ama bu durum gol atmaya yaramıyor.



İŞTE GALATASARAY'IN HÜCUM İSTATİSTİKLERİ:



* Trabzonspor 206 şut atıp 29 gol bulurken, Galatasaray 203 şutta 19 gol atabildi.



* Sarı-kırmızılılar (84); Konyaspor (88) ve Adana Demirspor'dan (85) sonra Süper Ligin en fazla isabetsiz şut çeken takımı...



* Trabzonspor'un isabetsiz şut sayısı 67. Galatasaray'dan 18 tane daha az isabetsiz şut çekti.



* Galatasaray'ın en golcüleri 4 golle Mohamed, 3'er golle Cicaldau ve Kerem. Toplam 10 gol. Trabzonspor'da Bakasetas (7), Cornelius ve Nwakaeme (5'er gol) üçlüsü 17 gol attı.



