Galatasaray'da Derrick Köhn herkesi rahatlattı

Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, kalitesini göstermeye devam ediyor.
Gana asıllı Alman oyuncu, Hatayspor karşısında da güzel bir performans ortaya koydu. Hatay hücumcularına geçit vermeyen başarılı sol bek, 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı.
GÜVEN VERİYOR
5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek de savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Teknik ekip, yıldız isimden başarılı performansını devam ettirmesini bekliyor.
Gana asıllı Alman oyuncu, Hatayspor karşısında da güzel bir performans ortaya koydu. Hatay hücumcularına geçit vermeyen başarılı sol bek, 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı.
GÜVEN VERİYOR
5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek de savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Teknik ekip, yıldız isimden başarılı performansını devam ettirmesini bekliyor.
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