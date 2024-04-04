Galatasaray'da Derrick Köhn herkesi rahatlattı

Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, kalitesini göstermeye devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Derrick Köhn herkesi rahatlattı
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04 Nisan 2024 09:23
Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, kalitesini göstermeye devam ediyor.

Gana asıllı Alman oyuncu, Hatayspor karşısında da güzel bir performans ortaya koydu. Hatay hücumcularına geçit vermeyen başarılı sol bek, 9 ikili mücadelenin 8'ini kazanmayı başardı.

GÜVEN VERİYOR

5 top kapma ve 2 pas arası gerçekleştirerek de savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Teknik ekip, yıldız isimden başarılı performansını devam ettirmesini bekliyor.

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